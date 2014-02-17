У Полтавській області пошкодили два пам’ятники Леніну

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв'язків з громадськістю облуправління міліції, перше повідомлення надійшло до райвідділу 16 лютого близько 10.30. Невідомий повідомив, що в Лохвиці на вулиці Перемоги, на постаменті пам'ятника В.І. Леніну зроблено напис фарбою. Пам'ятник заввишки 3 метри перебуває на балансі Лохвицької міської ради.

Читайте такожЗимова Ленініада. В Україні масово руйнують памятники ЛенінуПриблизно в той самий час міліціонерам повідомили про інше пошкодження пам'ятника Леніну в селі Сенча, Лохвицького району. На місці події міліціонери встановили, що невідомі звалили верхню частину погруддя і голову пам'ятника. Пам'ятник заввишки 2,5 м, встановлений на постаменті заввишки 2,5 м, виконано з чотирьох залізобетонних частин, порожнистих всередині. Пам'ятник перебуває на балансі сільської ради.

Слідчо-оперативні групи міліції зафіксували правопорушення і почали слідство в рамках відкритих кримінальних проваджень за фактом хуліганства.