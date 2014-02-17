У Керчі під чотиритонною брилою загинув робітник
18:53, 17 лютого 2014Суспільство
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У Керчі загинув робітник, на якого впала 4-тонна кам’яна брила
У Керчі під брилою загинула людина / ДСНС
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався сьогодні вранці.
«Встановлено, що в цеху з розпилювання каменю при проведенні підйомно-переносних робіт сталося зіскакування вантажних строп та падіння каменю вагою приблизно 4 тонни. При падінні під брилу потрапила людина», - йдеться в повідомленні.
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На місці події слідчо-оперативна група встановлює обставини події.
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