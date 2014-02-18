Кількість жертв на шахті у Макіївці зросла до семи осіб, ще дев’ятьох травмовано

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, унаслідок вибуху загинуло 7 гірників та 9 гірників з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарень м. Донецьк та м. Макіївка.

О 4 год. 17 хв. 18 лютого тіла загиблих знайдено і піднято на поверхню.

Шахта тимчасово не працює, 80 гірник виведено на поверхню. Всього у шахті працювало 87 гірників. Причина вибуху встановлюється.

До пошуково-рятувальних робіт залучалось дев’ять відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих.