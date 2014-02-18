Кількість жертв на шахті у Макіївці зросла до семи осіб, ще дев’ятьох травмовано
08:25, 18 лютого 2014Суспільство
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О 20 год. 38 хв. 17 лютого у м. Макіївка Донецької області на шахті „Північна” ДП «Макіїввугілля» на горизонті 815 м стався вибух метану.
Під час інциденту в шахті перебували 87 гірників
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, унаслідок вибуху загинуло 7 гірників та 9 гірників з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарень м. Донецьк та м. Макіївка.
О 4 год. 17 хв. 18 лютого тіла загиблих знайдено і піднято на поверхню.
Шахта тимчасово не працює, 80 гірник виведено на поверхню. Всього у шахті працювало 87 гірників. Причина вибуху встановлюється.
До пошуково-рятувальних робіт залучалось дев’ять відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.
Раніше повідомлялося про шістьох загиблих.
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