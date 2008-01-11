Журналістів арештували за зйомку дач у Кончі-Заспі

Cьогодні в Кончі-Заспі (Київ) під час роботи затримано знімальну групу СТБ та журналіста інтернет-видання «Оглядач» Тетяну ЧОРНОВІЛ.

Як повідомила “Телекритиці” телефоном Т.ЧОРНОВІЛ, вона разом зі знімальною групою СТБ (журналіст Павлина ВАСИЛЕНКО та оператор Юрій ДОЛГОРУЧКО) поїхали знімати державні дачі на території Кончі Заспи.

«Ми це вже робимо не вперше. Це ті державні дачі, де проживає зараз нинішній Президент, екс-президент КУЧМА, інші високопосадовці, в тому числі МОРОЗ, ЛИТВИН, СИМОНЕНКО. Під час нашої роботи нас затримали працівники державної охорони, а потім передали міліції. Зараз нас везуть в Голосіївський райвідділ. Спочатку у нас забрали мобільні телефони, щоправда, потім віддали», - сказала Т.ЧОРНОВІЛ.

Вона також зазначила, що поводяться з ними коректно, хоча спочатку й хотіли забрати посвідчення, відеокасету із записом.

За словами шеф-редактора новин СТБ Олексія ВИСОЦЬКОГО, який уже чекає на затриманих у Голосіївському РВВС, він спочатку хоче зустрітися зі знімальною групою, розібратися, у чому справа, з’ясувати, чи були з їхнього боку порушення.

«За моєю інформацією, працівники міліції поводяться із затриманими досить коректно. Єдине, що спочатку забирали у них мобільні телефони. Паралельно зі мною ситуацію вивчають наші юристи», - повідомив О.ВИСОЦЬКИЙ.