Три причини, чому Київ не розширюється

Перший заступник київського міського голови Анатолій ГОЛУБЧЕНКО назвав три основні причини, через які затягується затвердження меж між Києвом та Київською областю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам, відповідаючи на запитання, коли будуть затверджені межі Києва.

«Є три точки проблемні, де ми не можемо знайти спільної думки. Ми над цим працюємо. По-перше, це Коцюбинське, яке в Києві, але обласного підпорядкування. Друга проблема – це в’їзд із Вишгородського шосе. І третя – це острів Великий», – сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, якщо власті Києва та області домовляться по цих трьох проблемах, то межі буде затверджено. І для цього навіть не треба виносити питання на розгляд Верховної Ради.

Перший заступник голови КМДА також уважає, що Київ має бути обмежений другою Кільцевою дорогою, яка будується поблизу столиці.

«Я думаю, що зараз це питання (затвердження меж між Києвом і областю – УНІАН) відкладеться з огляду на будівництво другої кільцевої дороги», – зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.