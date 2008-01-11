В Україні зріс видобуток нафти

Українські нафтогазовидобувні підприємства в 2007 році скоротили видобуток природного газу на 0,3%, порівняно з 2006 роком, до 19,5 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, в 2007 році видобуток нафти в Україні збільшився на 0,3%, порівняно з 2006 роком, до 3,265 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у 2007 році скоротився на 4,3%, порівняно з 2006 роком, до 1,077 млн. тонн, а газу нафтового попутного - на 1,1% - до 946 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в 2006 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 0,9%, порівняно з 2005 роком, до 19,5 млрд. куб. м. У 2006 році видобуток нафти в Україні збільшився на 5,6%, порівняно з 2005 роком, до 3,251 млн. тонн. Видобуток газового конденсату в Україні в 2006 році скоротився на 3,6%, порівняно з 2005 роком, до 1147 тис. тонн, а газу нафтового попутного – збільшився на 6,9% - до 936 млн. куб. м.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК "Укргазвидобування", ВАТ "Укрнафта" і ДАТ "Чорноморнафтогаз", що входять до складу НАК "Нафтогаз України".