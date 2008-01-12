Єхануров визнав, що армію нема кому годувати

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що для організації харчування військовослужбовців слід створити заводи.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, виступаючи у ході оперативного збору керівного складу та науково-педагогічних працівників Національної академії оборони України із залученням органів управління Воєнної організації держави, який проходить у формі методичної воєнно-стратегічної гри, він сказав: “Питання, яке я ще не встиг вивчити – це харчування”. “Я заслухав доповіді на цю тему, але ще не приймав рішень стосовно організації та забезпечення харчування військовослужбовців”, - сказав міністр, зазначивши, що “індустрія харчування у світі вже давно відпрацьована, у нас функціонують лише частина цієї складової. Української системи харчування, на жаль, немає”.

За його словами, “якщо подумати про харчування серйозно, необхідно обговорювати створення заводів з виготовлення їжі. Він також додав, що “в існуючій на сьогодні системі аутсорсінг існує чимало проблем. Необхідно обговорити все з початку стосовно цієї теми, адже не все налагоджено”.

“В суспільстві має прийти розуміння, що українська армія – це дуже серйозний замовник”, - підкреслив міністр оборони.