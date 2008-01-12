Єхануров визнав, що армію нема кому годувати
“Якщо подумати про харчування серйозно, необхідно обговорювати створення заводів"
Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що для організації харчування військовослужбовців слід створити заводи.
Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, виступаючи у ході оперативного збору керівного складу та науково-педагогічних працівників Національної академії оборони України із залученням органів управління Воєнної організації держави, який проходить у формі методичної воєнно-стратегічної гри, він сказав: “Питання, яке я ще не встиг вивчити – це харчування”. “Я заслухав доповіді на цю тему, але ще не приймав рішень стосовно організації та забезпечення харчування військовослужбовців”, - сказав міністр, зазначивши, що “індустрія харчування у світі вже давно відпрацьована, у нас функціонують лише частина цієї складової. Української системи харчування, на жаль, немає”.
За його словами, “якщо подумати про харчування серйозно, необхідно обговорювати створення заводів з виготовлення їжі. Він також додав, що “в існуючій на сьогодні системі аутсорсінг існує чимало проблем. Необхідно обговорити все з початку стосовно цієї теми, адже не все налагоджено”.
“В суспільстві має прийти розуміння, що українська армія – це дуже серйозний замовник”, - підкреслив міністр оборони.