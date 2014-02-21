УПЦ благословила особливо поминати загиблих, закликала скасувати розваги на Масляну та продовжити жалобу

Як повідомили УНІАН у пресс-службі Київської митрополії, в усіх храмах і монастирях УПЦ буде звершено заупокійні літургії або панихіди за загиблими.

Водночас УПЦ закликала власні парафії та усіх організаторів масових заходів скасувати всі розваги на Масляну. Церква закликала віруючих молитвою і каяттям готуватися до Прощеної неділі та Великого посту.

Зокрема, вийшло розпорядження Предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого митрополита Володимира:

«У зв’язку з трагічними подіями в Україні та загибеллю людей благословляю 22 лютого в день Вселенської Батьківської суботи в усіх храмах і монастирях Української православної церкви особливо пом’янути всіх загиблих та помолитися за упокій їх душ та прощення гріхів без розподілу за політичною або будь-якою іншою ознакою”, - ідеться у тексті документу.

“Перед Богом немає ані правих, ані лівих; ані міліціонера, ані протестувальника. Церква молиться за упокій їх душ, за прощення гріхів та Боже милосердя до тих, хто передчасно постав перед Нелицемірним Суддею і Милосердним Богом”, - підкреслив митрополит Володимир.

“Одночасно закликаю всіх церковних і нецерковних організаторів масових заходів скасувати всі розваги на Масляну. Українська православна церква закликає віруючих молитвою і каяттям готуватися до Прощеної неділі та Великого посту та пропонує продовжити дні жалоби за загиблими до Світлого Христового Воскресіння, перед яким настане 40-й день від їх загибелі”, - зазначається у зверненні.