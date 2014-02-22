Сьогодні - день скорботи за полеглими на Майдані

У ці дні скасували розважальні заходи та спортивні змагання. Також сьогодні по всій країні буде приспущено державні прапори на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

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