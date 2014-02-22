Повалили ще два пам'ятника Леніну - на Волині і в Кіровограді

Як передає кореспондент УНІАН, пам'ятник знаходився в центрі міста, в Ковалівському парку (колишня назва - парк Леніна).

Скульптура лежить майже неушкоджена біля свого постаменту.

На пам'ятнику напис: ”Кату України - смерть!”.

До пам'ятника вже вранці підходять кіровоградці фотографуватися.

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Також, напередодні демонтували пам'ятник Володимиру Леніну в селищі міського типу Маневичі, що на Волині.

Демонтаж тривав вчора більше години і завершився близько 20:30. У ньому брали участь, в тому числі, активісти «Правого сектора», представники Автомайдану, окремі представники Самооборони та інші активісти.

Біля пам'ятника зібралося близько 1 тисячі чоловік, у тому числі кілька сотень з Луцька. Зносили пам'ятник з допомогою крана і тросів, які кріпили до монумента.

Після того, як пам'ятник заввишки три метри, впав, його розпиляли.

Фігура була виготовлена з бронзи з чавунними вставками.

Після знесення пам'ятника активісти виконали гімн України.