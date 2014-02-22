«Енергоатом» працює в штатному режимі та гарантує безпеку АЕС України

Не зважаючи на провокаційні заяви деяких політиків і інформацію, станом на сьогодні рівень безпеки діючих енергоблоків НАЕК «Енергоатом» відповідає національним та світовим стандартам, що підтверджено МАГАТЕ та іншими міжнародними організаціями. Робота енергоблоків відбувається в штатному режимі згідно з затвердженим графіком діяльності, виконується виробнича програма, проводяться всі заплановані заходи.

Відповідно до законодавства України підрозділами фізичного захисту ВП АЕС та військовими частинами внутрішніх військ МВС України забезпечується безперервність функціонування систем фізичного захисту АЕС, безумовне виконання вимог перепускного та внутрішньоо’бєктових режимів, посилений рівень охорони ядерних установок та ядерних матеріалів, заходи запобігання виникнення кризових та надзвичайних ситуацій.

Персонал суворо дотримується норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки. Колектив ДП «НАЕК «Енергоатом» неухильно дотримується норм діючого законодавства. Жодних проявів, які б свідчили про можливість вчинення будь-яких дій, які б могли призвести до порушень умов безпечної експлуатації АЕС, не зафіксовано.

Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» експлуатує 15 атомних реакторів та виробляє близько 50 відсотків електроенергії України. Відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» на Компанію покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за постійне підвищення рівня безпеки АЕС України. Станом на сьогодні рівень безпеки діючих енергоблоків відповідає національним та світовим стандартам, що підтверджено МАГАТЕ та іншими міжнародними організаціями.