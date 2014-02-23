У Шостці місцеві жителі взяли під охорону пам'ятник Леніну

Як передає кореспондент УНІАН, вже минулої ночі близько 100 жителів Шостки

чергували біля пам'ятника Леніну перед будівлею міськвиконкому.

В основному, це молодь, однак є й люди старшого віку, біля мерії вони ведуть себе спокійно.

Як розповів один з учасників акції, їм надійшла інформація про те, що хтось збирається повалити в Шостці пам'ятник Леніну, тому тут і зібралося так багато людей. На думку присутніх городян, вирішити питання про те, чи повинен стояти в місті пам'ятник Леніну, повинна вирішити самі люди.

За словами людей, вони будуть стояти тут весь час і готові захищати пам'ятник Леніну від будь-яких посягань.