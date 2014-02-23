У Шостці місцеві жителі взяли під охорону пам'ятник Леніну
15:47, 23 лютого 2014Суспільство
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У місті Шостка Сумській області місцеві жителі взяли під охорону пам'ятник Леніну.
Як передає кореспондент УНІАН, вже минулої ночі близько 100 жителів Шостки
Минулої ночі близько 100 шосткінців чергували біля пам'ятника Леніну, фотоshostka.info
чергували біля пам'ятника Леніну перед будівлею міськвиконкому.
В основному, це молодь, однак є й люди старшого віку, біля мерії вони ведуть себе спокійно.
Як розповів один з учасників акції, їм надійшла інформація про те, що хтось збирається повалити в Шостці пам'ятник Леніну, тому тут і зібралося так багато людей. На думку присутніх городян, вирішити питання про те, чи повинен стояти в місті пам'ятник Леніну, повинна вирішити самі люди.
За словами людей, вони будуть стояти тут весь час і готові захищати пам'ятник Леніну від будь-яких посягань.
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