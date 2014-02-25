Патріарх Варфоломій очолив панахиду за загиблими на Майдані

Про це повідомили УНІАН у посольстві України в Туреччині.

Як наголошується, служба пройшла в Константинопольській церкві Святого Георгія на Фанері.

«Варфоломій І підніс молитви до Господа, в яких попросив упокоїти тих, хто втратив життя і попросив єднання і благополуччя для українського народу», - йдеться в повідомленні Посольства.

У службі взяли участь українці, які перебувають у Туреччині. Вони принесли квіти, поставили свічки, пошанували пам'ять загиблих і прийняли причастя з рук святих отців Вселенського Патріархату.

На площі перед церквою було організовано фотовиставку з місця трагічних подій у Києві, яку також відвідав Вселенський Патріарх.

У Посольстві також повідомили, що 20 лютого Вселенський Патріарх Варфоломій від імені Матері-Церкви звернувся з посланням, в якому, зокрема, зазначив: «У нашій історичній і батьківській любові до нашого улюбленого народу України, особливо після недавнього радісного святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі, ми не можемо не висловити глибокосердної стурбованості, а також нашого співчутливого переживання з приводу трагічних і болючих подій, що розгорнулися в Києві».

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За словами Патріарха, дуже боляче бути свідками того, як лише кілька місяців тому святкова радість, що зібрала народ у релігійні процесії, захмарилася шокуючим насильством. «Тому Ми звертаємося до Божої милості і благодаті, щоб Він захистив і просвітив усіх людей, щоб не було подальшого болю, і щоб всі суперечності були вирішені мирним шляхом», - цитують Варфоломія в повідомленні Посольства України в Туреччині.