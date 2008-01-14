Ощадбанк повертатиме вклади три дні на тиждень

"Ощадбанк" затвердив новий порядок проведення виплат з повернення внесків населення вкладникам Ощадбанку СРСР щоб уникнути черг, повідомив голова банку Анатолій Гулей.

"Ми оптимізуємо роботу банку, щоб ті вкладники, які вклали свої гроші в Ощадбанк, змогли без проблем їх одержати. Ми розробили новий порядок роботи. Зокрема, у понеділок, вівторок і середу "Ощадбанк" робитиме виплати, а у четвер, п`ятницю і суботу прийматиме заявки на реєстрацію", - сказав він.

У зв`язку з початком видачі компенсацій вкладникам Ощадбанку в перші дні роботи "Ощадбанка" у відділеннях спостерігалися величезні черги.

За словами Гулея, новий порядок видачі компенсацій допоможе скоротити черги у відділеннях.