В Україну приходить весна: сьогодні потеплішає до 8 градусів

На решті території температура повітря складе від 2 морозу до 4 градусів тепла. На Закарпатті та в Криму місцями до +5 +8 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Атмосферні фронти південного циклону зумовлять опади в західних областях України та у південній частині, пройдуть мокрий сніг та дощ. На решті території України пануватиме область високого атмосферного тиску, яка обумовить суху погоду.

На заході в окремих районах невеликий мокрий сніг. Температура повітря від 4 градусів тепла до 2 морозу, на Закарпатті до +8 градусів.

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У північних областях переважно сухо. Температура повітря від 2 морозу до 3 градусів тепла, у Сумській і Чернігівській областях до 4 морозу.

У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря від 2 морозу до 4 тепла.

На сході без опадів. Температура повітря від 4 морозу до 3 градусів тепла.

На півдні часом дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря 0 +5, у Криму до +8 градусів.

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У Києві без істотних опадів. Температура повітря 0-2 градуси тепла.

Вітер в Україні східний і південно-східний, 5-12 метрів в секунду, на сході та півдні пориви 15-20 м/с.