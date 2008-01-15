Визначили 11 винних в аварії на шахті ім. Засядька

Урядова комісія з розслідування причин аварії на шахті ім. Засядька визначила 11 посадовців, винних у порушеннях або невиконанні обов`язків.

"Ми не могли погодитися з тим, що причина трагедії на шахті - тільки стихія, тому провели додаткове розслідування. Ми не робитимемо реверанси перед тими, хто порушив або не виконав своїх функціональних обов`язків. Таких посадовців в акті 11 чоловік", - заявив голова урядової комісії, перший віце-прем`єр-міністр Олександр Турчинов.

Як повідомили в прес-службі Кабінету міністрів, пан Турчинов дав доручення Держгірпромнагляду і далі залишити шахту Засядька під особливим контролем. Він також відзначив, що уряд підтримає всі ініціативи Держгірпромнагляду, направлені на забезпечення безпечних умов праці шахтарів, зокрема в питаннях, що стосуються статусу і соціального захисту державних інспекторів.

Коммерсант-Україна