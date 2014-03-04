Скорочення вишів має відбуватися природним шляхом - Квіт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами Квіта, кількість вищих навчальних закладів в Україні дійсно “ненормально велика”. “Українська економіка не може собі дозволити мати так багато вишів. Процес скорочення кількості вищих навчальних закладів буде відбуватися”, - сказав міністр.

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Але при цьому він наголосив: “Єдине - не можна скорочувати кількість вишів суб'єктивно, наприклад, наказами міністра. Ми повинні висувати критерії якості, включити реальні ринкові механізми, конкуренції між університетами”.

Таким чином, за словами міністра, весь процес буде природним і, на його думку, багато вишів самі будуть зацікавлені в об'єднанні.