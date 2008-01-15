СБУ перекрила VIP-канал нелегальної міграції до ЄС

Співробітниками Управління СБУ в Херсонській області було затримано громадянина однієї з європейських країн, який налагодив канал нелегального переправлення осіб до країн ЄС.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в області, співробітники УСБУ з’ясували, що іноземець використовував власну яхту для нелегального переправлення українських та іноземних громадян до країн Західної Європи.

З метою недопущення незаконних перевезень іноземця було видворено за межі України і заборонено в’їзд на територію нашої держави терміном на 1 рік.