СБУ перекрила VIP-канал нелегальної міграції до ЄС
15:29, 15 січня 2008Суспільство
1474 0
Відтепер пішки, пішки...
Співробітниками Управління СБУ в Херсонській області було затримано громадянина однієї з європейських країн, який налагодив канал нелегального переправлення осіб до країн ЄС.
Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в області, співробітники УСБУ з’ясували, що іноземець використовував власну яхту для нелегального переправлення українських та іноземних громадян до країн Західної Європи.
З метою недопущення незаконних перевезень іноземця було видворено за межі України і заборонено в’їзд на територію нашої держави терміном на 1 рік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter