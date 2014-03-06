Тварини Харківського зоопарку на межі голоду - активіст

Постачальники кормів відмовляються безкоштовно працювати. Вже 3 місяці постачальник безкоштовно постачає корму по тендерним договорами в зоопарк. Станом на сьогодні постачальники відмовляються постачати корми, і хочуть звертатися з позовами до суду на зоопарк. Про це йдеться в повідомленні Facebook громадського активіста Ігоря Луценка.

Він цитує звернення керівництва Харківського зоопарку і харків'ян до Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та Міністра фінансів України.

"Прошу призначений уряд України (Міністерство фінансів України), щоб уникнути втрат колекції тварин в Харківському зоопарку дати ліміт гроші, що є в наявності, які Харківське управління фінансів перерахувало до Києва на казначейські рахунки зоопарку, сума близько 1 млн. грн.

Керівництво Харківського зоопарку і харків'яни просять про прийняття негайних заходів урядом України. З понеділка, 10 березня 2014 року, тварин просто нічим буде годувати!", - йдеться у зверненні директора, кандидата ветеринарних наук, професора Олексія Григор'єва.