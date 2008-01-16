У Донецьку середня зарплата зросла на 30,5%

Середньомісячна зарплата жителя Донецька за січень-листопад 2007 перевищила 300 доларів США, й становить 1627,08 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО на прес-конференції в Донецьку.

За його даними, ця сума на 27,7% вища рівня 2005 року й на 30,5% вища відповідного періоду 2006 року. Вона також на 8,7% вища середньообласного показника, який становить 1507,87 грн.

Також досягнутий рівень середньої зарплати майже в 3 рази перевищує розмір прожиткового мінімуму, зазначив мер.