Харків'яни масово об'єднуються для порятунку тварин у зоопарку

У Харкові людей згуртувала звістка про кричущу ситуацію в міському звіринці. Тамтешні тварини через нестачу фінансування опинилися перед реальною загрозою померти від голоду, повідомляє ТСН.ua.

"На жаль, зараз наш зоопарк разом з усією країною переживає важкі та страшні часи. Ніколи ще нам не було так важко. У цій ситуації ми зіткнулися з величезною проблемою – практично повною відсутністю фінансування. Якщо не вжити екстрених заходів, наступного тижня почнеться загибель ні в чому не винних тварин. Наші вихованці не борються за владу, вони не поділяють чиїсь політичні погляди – вони просто хочуть жити. Кожен городянин може допомогти врятувати тварин. Для цього потрібно всього лише прийти в зоопарк і купити квиток", - ідеться у зверненні на веб-сторінці Харківського зоопарку.

Читайте такожВхід до Київського зоопарку 8 березня буде безкоштовним для жінок

Неофіційно Харковом поширюється інформація про те, що місто необхідні для утримання закладу гроші перерахувало вчасно. Однак із казначейства вони пішли на якісь інші потреби. Відтак у звіринці може з'явитися власна "небесна зоосотня" жертв чиновницької безвідповідальності.

Ситуація ускладнюється тим, що вагітна слониха на межі виснаження. Їй продукти необхідні терміново. А від маленького 2-місячного ведмежати вже відмовилася його мати – їй немає чим годувати маля. Відтак ведмежа тепер живе просто в будинку адміністрації зоопарку, а годують його співробітники, власним коштом купуючи продукти дитячого харчування.

Читайте такожОчільник Чечні готовий прийняти у себе данського жирафа Маріуса

Повідомлення в інтернеті з'явилося опівдні в четвер, 6 березня. За лічені години ентузіастами були створені спеціальні сторінки допомоги зоопарку в соціальних мережах.

Денна виручка кас закладу зросла з 400 грн до 4 тис. гривень, повідомляють на одній із них. Чимало людей купують по кілька десятків квитків і роздають їх на вулицях перехожим, розповідаючи про ситуацію, що склалася.

Люди несуть у зоопарк продукти: овочі, фрукти, м'ясо, крупи, горіхи тощо. Все це розподіляє адміністрація закладу, котра просить небайдужих переказувати також гроші на прямий рахунок доброчинного фонду.

Читайте такожХарківські російськомовні театрали попросили Путіна їх не "захищати"

У найближчі вихідні більше тисячі мешканців Харкова запланували флеш-моб "Допоможемо зоопарку". Люди хочуть масово прийти опівдні в неділю, аби своїми внесками за квитки допомогти закладу за рахунок самоокупності прогодувати тварин.