Наприкінці тижня в Україні потеплішає до 20 градусів - Укргідрометцентр

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

“Найхолодніший день, можливо, буде сьогодні, коли температура в Україні становитиме від трьох до восьми градусів тепла. А вже починаючи з 18-19 числа, у нас буде поступове зростання температури повітря... А в період з 21 по 24 березня максимальна температура в Україні становитиме плюс 15 - плюс 20 градусів, а в західних і південно-західних регіонах - плюс 21-22 градуси”, - сказав Кульбіда.

За його словами, опадів цього тижня буде мало. Вони можливі впродовж 17-19 березня, причому 17 березня в Україні очікується мокрий сніг, а 18-19 березня - невеликі дощі.

При цьому, згідно із прогнозом Укргідрометцентру, 20 березня дощі в країні припиняться, і наприкінці тижня в Україні встановиться суха і надзвичайно тепла погода.