Сьогодні в Сімферополі поховають закатованого кримського татарина

Сьогодні в Сімферополі поховають 38-річного Решата Аметова, звіряче закатованого в Криму невстановленими особами, повідомляє Радіо Свобода.

2 березня він висловлював мовчазний протест біля захопленого так званою «самообороною Криму» парламенту автономії, а 3 березня вирушив із дому до військкомату і зник, повідомляє російський журналіст Айдер Муждабаєв у своєму Facebook.

15 березня в Білогірському районі біля села Земляничне знайшли тіло Решата Аметова зі слідами знущань – голова обмотана скотчем, на ногах наручники. Майнових мотивів у цього злочину немає.

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У вбитого залишилося троє малолітніх дітей, найменшому з яких два з половиною місяці.

Досі не відома доля зниклих відеооператорів Ярослава Пілунського та Сергія Грузинова, кримських українських активістів Андрія Щекуна, Анатолія Ковальського Михаила Вдовченко, а також трьох активістів київського Автомайдану Олексія Гриценка, Сергія Супруна та Наталі Лук’яненко.