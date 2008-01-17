У Ющенка хочуть перетрусити список приватизації (оновлена)

Секретаріат Президента України пропонує виключити зі списку підприємств, що приватизуються в 2008 році, шість обленерго і включити до нього «Луганськтепловоз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник служби Секретаріату Президента по зв`язках із Верховною Радою і Кабінетом міністрів Ян БЕРНАЗЮК.

За його словами, з урахуванням того, що при приватизації шести обленерго їхні акції фактично вилучаються зі статутного фонду НАК «Енергетична компанія України», це може призвести до неплатоспроможності даної компанії й великої загрози економічної та енергетичної безпеки України.

Я.БЕРНАЗЮК нагадав, що приватизацію обленерго планував провести й попередній уряд, проте Президент України своїми указами зупиняв акти Кабінету міністрів.

Включити в список підприємств, що приватизуються в 2008 році, «Луганськтепловоз» у Секретаріаті Президента вважають за необхідне тому, що, згідно з рішенням судів, має бути проведено повторну приватизацію даного підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2007 року Фонд держмайна провів конкурс з продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону. За підсумками конкурсу, переможцем було визнано ВАТ «Управляюча компанія Брянський машинобудівний завод» (Росія), яке запропонувало за пакет 292 млн. 505 тис. грн. за стартової ціни пакета 292 млн. грн.

На участь у конкурсі подавали заявки чотири компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" (Росія, Московська область); АТ "Дніпровагонмаш" (м.Дніпродзержинськ); ВАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" (м.Марганець, Дніпропетровська область); ЗАТ «Управляюча компанія Брянський машинобудівний завод» (Росія, м.Брянськ, правонаступник ЗАТ "Виробнича компанія "Брянський машинобудівний завод").

Проте до конкурсу було допущено лише дві афільовані між собою компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" і ЗАТ «Управляюча компанія Брянський машинобудівний завод».

16 січня Кабмін затвердив список підприємств, що приватизуються в 2008 році. До нього увійшли 28 об`єктів.

Після засідання Кабміну перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що в списку підприємств, що приватизуються в 2008 році, немає об`єктів, які виставлятимуться на приватизацію повторно. Водночас, він не виключив, що цей список може бути поповнений у результаті рішення судів. «Поки кандидатом є «Луганськтепловоз», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України відмовила Фонду держмайна, ЗАТ «Управляюча компанія Брянський машинобудівний завод», ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" у зв`язку з відсутністю підстав у порушенні провадження з перегляду ухвали Вищого господарського суду України (ВГСУ) від 8 листопада в 2007 р. у справі про продаж пакета акцій "Луганськтепловозу". Зазначеною ухвалою ВГСУ залишено без змін рішення Господарського суду м. Києва й ухвалу Київського апеляційного господарського суду, згідно з якими приватизація 76% пакета акцій ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" відбулася зі значними порушеннями чинного законодавства.