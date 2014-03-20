Міграційна служба забезпечить своїх працівників з Криму роботою в інших областях

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДМС України.

«Завіряю всіх працівників міграційної служби Криму та Севастополя, які залишилися вірними Присязі державного службовця, що керівництво Державної міграційної служби зробить все можливе для того, щоб ваш професіоналізм та вірність народу України слугували подальшому зміцненню Української держави», - зазначив Радутний у своєму зверненні.

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Для вирішення питань працевлаштування працівникам ДМС Криму необхідно звертатися до Управління персоналу ДМС України за телефоном +38 044 253-90-49.