У Міноборони повідомили, через що загорілися танки в Кривому Розі

Причиною пожежі у танковій частині в Кривому Розі на Дніпропетровщині стало коротке замикання в радіостанції Р-123.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Як нагадали в оборонному відомстві, 20 березня близько 17.30 у приміщенні сховища парку бойових машин 17-ї окремої танкової бригади, дислокованої у Кривому Розі, сталося загоряння танку Т-64БВ.

«За попередньою інформацією, причиною загоряння стало коротке замикання в радіостанції Р-123 під час перевірки зв’язку між двома танками Т-64БВ, які знаходилися у сховищі. На одній із бойових машин під час включення живлення сталося загоряння електричної проводки через її фізичну зношеність», - йдеться в повідомленні.

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Вжиті екіпажем танку заходи щодо гасіння пожежі власними силами результату не дали, вогонь перекинувся на другий танк Т-64БВ, розташований поруч, зазначили в Міноборони.

До гасіння пожежі були залучені пожежний танк ГПМ-54 військової частини та три пожежних розрахунки міського Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок 21 березня пожежу локалізовано, жертв та постраждалих немає. Загрози життю місцевих мешканців немає. Окрім двох бойових машин, на яких сталася пожежа, пошкоджено ще три танки Т-64БВ, а також перекриття у сховищі, де вони знаходилися, поінформували в Міноборони.

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На місці події працюють представники Військової служби правопорядку Збройних сил України та прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Призначено службове розслідування. Для з’ясування причин та обставин події створена спеціальна комісія на чолі із виконуючим обов’язки командувача Сухопутних військ ЗСУ генера-лейтенантом Анатолієм Пушняковим.

Як повідомляв УНІАН, за фактом пожежі в 17-й танковій частині у Кривому Розі відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 412 Кримінального кодексу України (необережне знищення або пошкодження військового майна).