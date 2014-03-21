У 10 містах Донеччини призначили нових начальників міліції

Як повідомили УНІАН сьогодні у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, наказом начальника ГУМВС України у Донецькій області тимчасове виконання обов'язків з 21 березня 2014 р. покладено на нових начальників міських управлінь міліції у містах Селідове, Костянтинівка, Ясинувата, Слов'янськ, Краматорськ, Єнакієве, Авдіївка, Макіївка, Маріуполь і Горлівка.

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Крім того, були призначені по два нових начальника у районних відділеннях міліції міст Донецька і Макіївки.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня на апаратній нараді з керівниками структурних підрозділів Донецької обласної державної адміністрації губернатор Сергій Тарута заявляв, що «цього тижня має відбутися серйозна робота з посилення кадрового потенціалу усіх силових органів» і підкреслив, що буде «значно посилено тут персональний склад правоохоронців, будуть проведені кадрові зміни».