В Україні виробництво бензину збільшилося, дизельного пального – скоротилося

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в 2007 році збільшили виробництво автомобільного бензину на 5,9% порівняно з 2006 роком - до 4159,4 тис. тонн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива та енергетики України.

У повідомленні наголошується, що виробництво дизельного пального в Україні в 2007 році скоротилося на 2,7% порівняно з 2006 роком - до 4096,8 тис. тонн.

Також в повідомленні зазначається, що виробництво мазуту в Україні в 2007 році скоротилося на 6,9% порівняно з 2006 роком - до 3324,3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 16,8% порівняно з 2005 роком - до 3926,4 тис. тонн. Виробництво дизельного пального в Україні в 2006 р. скоротилося на 21,7% - до 4211,1 тис. тонн. Виробництво мазуту в Україні в 2006 р. скоротилося на 38,5% - до 3569,7 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ ("ЛУКОЙЛ"), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький ("Нафтогаз України"), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.

На сьогодні два НПЗ – Херсонський і Одеський знаходяться на реконструкції.