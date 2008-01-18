Погода на вихідні

Завтра в Україні очікується хмарна погода, невеликий мокрий сніг та дощ, лише у східній частині та в Криму без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах подекуди ожеледиця, вночі та вранці туман, слабка ожеледь. Ветер південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях пориви 17-22м/с. Температура вночі 2-7° морозу, у східних областях місцями 8-10° морозу, вдень 0-5° морозу, у західній частині, на Одещині та півдні Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

20-21 січня - хмарно з проясненнями. Невеликі та помірні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, вдень подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, лише 20 січня вночі у східних областях, Криму та Приазов`ї, а вдень 20 та 21 січня у більшості північних областей без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Криму, а 20 січня і у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла; у східних та Запорізькій областях вночі 1-6° морозу, 20 січня місцями до 9° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі від 3° морозу до 2° тепла (в степовій частині Криму 20 січня 3-8° морозу), вдень 0-5° тепла, на півдні до 9° тепла.

22-23 січня - місцями невеликі опади, лише 22 січня у південній частині без опадів. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, 23 січня на півночі Лівобережжяі та у Карпатах 2-8° морозу; вдень 0-5° тепла, на півдні країни, а 22 січня на Закарпатті та Прикарпатті 4-9° тепла.

У Києві та області у суботу очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця, вночі та вранці туман, слабка ожеледь Вітер південно-східний, 5-10м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

20-21 січня - хмарно з проясненнями. Вночі та вранці мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Місцями туман, налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний,7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

22-23 січня - місцями невеликі опади. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.