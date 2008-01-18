В Івано-Франківську розпочнеться фестиваль вертепів “Карпатія”

20 січня о 13-00 в м.Івано-Франківську розпочнеться Другий український фестиваль вертепів “Карпатія”. Організатори – Громадський рух “Народна Самооборона”, Мистецьке об’єднання “Остання Барикада” за підтримки Івано-Франківської ОДА, Міністерства культури і туризму України. Зірковий вертеп: Юрій Луценко, Роман Чайка, Олесь Доній, Володимир Ар`єв, Іван Малкович, Юрко Покальчук, Лірник Сашко, Богдан Бенюк, Василь Вірастюк, Фома з «Мандрів» (площа Ринок0. Телефони: 253-02-40, 8-067-247-26-02, ostannya@gmail.com.

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