У жителів Полтави з кранів тече освячена вода
12:23, 19 січня 2008Суспільство
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Так кажуть у комунальному підприємстві
Сьогодні у свято Водохреща у жителів Полтави з кранів тече освячена вода.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник комунального підприємства "Полтававодоканал" Геннадій ЧЕНЧЕВИЙ.
"Сьогодні в житло кожного полтавчанина подано освячену воду. Вона тече з кранів усіх 120 тисяч абонентів КП "Полтававодоканал", адже за традицією, урочиста процедура освячення води пройшла на першому водозаборі. Її провів Митрополит Полтавський і Кременчуцький Пилип", - сказав Г.ЧЕНЧЕВИЙ.
За його словами, «вода, яка тече з кранів полтавчан, за висновком фахівців Одеського інституту курортології, за своїми якостями є однією з кращих в Україні».
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