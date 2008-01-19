Сьогодні у свято Водохреща у жителів Полтави з кранів тече освячена вода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник комунального підприємства "Полтававодоканал" Геннадій ЧЕНЧЕВИЙ.

"Сьогодні в житло кожного полтавчанина подано освячену воду. Вона тече з кранів усіх 120 тисяч абонентів КП "Полтававодоканал", адже за традицією, урочиста процедура освячення води пройшла на першому водозаборі. Її провів Митрополит Полтавський і Кременчуцький Пилип", - сказав Г.ЧЕНЧЕВИЙ.

За його словами, «вода, яка тече з кранів полтавчан, за висновком фахівців Одеського інституту курортології, за своїми якостями є однією з кращих в Україні».