У Кривому Розі рекетир стріляв у міліціонера

12:49, 19 січня 2008
Суспільство
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Двоє вимагали гроші в місцевого жителя

У Кривому Розі Дніпропетровської області рекетир поранив міліціонера.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, інцидент стався вчора, 18 cічня, коли наряд міліції намагався затримати на вулиці двох невідомих, які вимагали гроші в місцевого жителя.

Один з нападників вчинив опір й пострілом з пістолета поранив правоохоронця в ногу. Незважаючи на це, наряд міліції затримав правопорушників. Ними виявилися жителі зазначеного міста.

 

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