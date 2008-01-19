У Кривому Розі рекетир стріляв у міліціонера

У Кривому Розі Дніпропетровської області рекетир поранив міліціонера.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, інцидент стався вчора, 18 cічня, коли наряд міліції намагався затримати на вулиці двох невідомих, які вимагали гроші в місцевого жителя.

Один з нападників вчинив опір й пострілом з пістолета поранив правоохоронця в ногу. Незважаючи на це, наряд міліції затримав правопорушників. Ними виявилися жителі зазначеного міста.