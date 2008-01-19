У Кривому Розі рекетир стріляв у міліціонера
12:49, 19 січня 2008Суспільство
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Двоє вимагали гроші в місцевого жителя
У Кривому Розі Дніпропетровської області рекетир поранив міліціонера.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, інцидент стався вчора, 18 cічня, коли наряд міліції намагався затримати на вулиці двох невідомих, які вимагали гроші в місцевого жителя.
Один з нападників вчинив опір й пострілом з пістолета поранив правоохоронця в ногу. Незважаючи на це, наряд міліції затримав правопорушників. Ними виявилися жителі зазначеного міста.
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