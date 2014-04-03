Близько 100 курсантів не можуть виїхати з Севастополя до Одеси - журналіст

Близько 100 курсантів Академії ВМС не можуть виїхати з Севастополя до Одеси.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в Facebook.

"Близько 100 курсантів Академії Військово-морських сил імені П.С. Нахімова (м. Севастополь) не можуть виїхати на материк через відсутність коштів", - пише він.

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Як раніше повідомляв УНІАН, понад 100 курсантів Академії Військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі, які не підтримали перехід установи до складу нового училища РФ, було вирішено перевести до Одеської національної морської академії.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Леонід Поляков 26 березня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти.

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"З метою організації підготовки військових фахівців на базі кафедри військової підготовки Одеської національної морської академії утворений факультет військово-морських сил, а в морехідному коледжі технічного флоту Одеської академії - відділення військової підготовки", - зазначив заступник міністра оборони України Леонід Поляков.

21 березня в Академії Військово-морських сил України ім. Нахімова в Севастополі після підняття російського прапора група курсантів заспівала Гімн України.

Заступник головнокомандувача Військово-морського флоту РФ заявив курсантам, що розпорядженням президента РФ "20 березня відтворено Чорноморське вище військово-морське училище імені Нахімова".