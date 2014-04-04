Крим може втратити близько 4 мільйонів українських туристів - експерти

Через окупацію Криму Російською Федерацією від поїздок на курорти півострова поточного року можуть відмовитися близько 4 млн українських туристів, турпотік буде перенаправлено в інші туристичні регіони України, а також на недорогі європейські курорти.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції в Києві озвучила прес-секретар Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ) Юлія Олійник.

«Дійсно, 65% українців, які за інформацією Міністерства курортів і туризму Криму відвідали Крим минулого року, – це близько 4 млн чоловік. Ми сьогодні не бачимо передумов для того, щоб ці туристи відпочивали і цього року у Криму», - сказала Олійник.

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За її словами, усі туристи, включаючи українців, обираючи місця відпочинку, керуються чотирма чинниками: безпекою напрямку, зручністю транспортного сполучення, відсутністю візових перешкод і співвідношенням ціна/якість.

«Сьогодні до такого чинника, як ціна/якість, яким, на жаль, Крим ніколи не відрізнявся, додаються ще і проблеми з транспортним сполученням, з безпекою, а також новий для українців чинник – психологічний», - додала Олійник, пояснивши, що психологічний чинник полягає в несприйнятті українцями Криму, як частини «не України».

«Тому вони не хочуть, і, вочевидь, не захочуть цього сезону відпочивати на окупованій території», - сказала вона.

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Водночас спікер АЛТУ вважає малоймовірним, що втрату українських туристів у Криму зможе компенсувати зростання турпотоку росіян на півострів, відзначивши, що для цього з РФ має приїхати у 4 рази більше туристів, ніж минулого року.

За оцінками присутнього на прес-конференції заступника голови Державного агентства з туризму і курортів (Держтуризмкурорт) Андрія Шеніна, через втрату українських відпочивальників, податкові надходження від підприємств туристичної галузі поточного року скоротяться, мінімум, удвічі.

«За даними на кінець минулого року, податкові надходження від підприємств галузі (туристичної – УНІАН) саме Криму становили 580,7 млн грн. Я думаю, що буде скорочення, в усякому разі, точно наполовину», - заявив Шенін.

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Водночас, експерти відзначили, що відмова українців від поїздок на Кримський півострів може зіграти на руку іншим туристичним регіонам України, а також зарубіжним країнам з недорогими курортами.

«Для багатьох українців, які відпочивали в Криму, вочевидь, зарубіжні курорти можуть бути недоступними з погляду вартості. З іншого боку, такі країни, які пропонують відпочинок за прийнятною ціною, – це Туреччина, Болгарія, Чорногорія, Греція, можуть скористатися ситуацією», - сказала Олійник.

При цьому Шенін додав, що вже зараз ці країни, користуючись нестабільною ситуацією у відносинах України і Росії, починають активно конкурувати на туристичному ринку, намагаючись залучити українців за допомогою привабливих цін.

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Втім, експерти також звернули увагу, що хороші шанси у боротьбі за українських туристів є і у туристичних регіонів України, зокрема, Причорноморського, Приазовського і Карпатського регіонів. Наприклад, Одеська область, за оцінками Олійник, може прийняти до 2 млн туристів.

«Цього року у українських курортів є історичний шанс поборотися зі світовими курортами за ці 4 млн українців, тому що настрої у українців є патріотичними, і у них є бажання відпочивати в Україні», - резюмувала Олійник.

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

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Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб`єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму. Практично усі країни світу не визнали територіального розподілу України, засудивши дії Кремля.

Сьогодні (4 квітня) заступник голови Держтуризмкурорту Андрій Шенін заявив, що відомство рекомендує громадянам України утриматися від відпочинку в Криму у зв`язку з окупацією півострова військовослужбовцями Російської Федерації.