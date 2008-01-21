У Лаври забирають 2,5 тисячі гектарів

Києво-Печерську Лавру позбавляють великого господарства площею близько 2500 гектарів.

Християнські угіддя розташовані в 40 кілометрах від Києва, у селі Вороньків Бориспільського району, пише газета "Дело".

"Наявність такої кількості землі під Києвом монастир раніш не афішував, але коли війна за гектари стала очевидною, забив на сполох", - говориться в статті.

Як повідомляє видання, земля у Воронькові орендується майже у всіх сільських мешканців, які одержали свої паї (понад 2 гектарів кожен) після розвалу колгоспу.

Лавра користується земельними ділянками, натомість віддаючи кожному мешканцю пшеницю й кукурудзу. У перерахунку на гроші – це близько 550 гривень на рік.

Крім того, зазначає видання, у якості "бонусу" Лавра пропонує вінчати й відспівувати селян, чиї паї перебувають у неї в оренді. Обряди проводить настоятель Києво-Печерської Лаври, архієпископ Вишгородський Павел.

Як пише "Дело", за добрих часів господарство приносить дохід до 15 тисяч гривень на день.

Однак у господарства почалися проблеми, після того як у селі стали з`являтися скупники землі. За інформацією співробітників господарства, вони пропонують по 10-15 тисяч доларів за 1 гектар.

За підрахунками керівника лаврського господарства Олександра Коваленка, уже близько 100 осіб погодилися на такі пропозиції. Але далеко не всі зізнаються у вчиненому продажі, і Лавра продовжує сіяти хліб уже на чужій землі.

Більше того духівництво побоюється, що в один момент, або після скасування мораторію на продаж землі, або коли конкурентні бізнес-структури стануть власниками всієї землі, церква втратить і землю, і господарство.

За словами Коваленка, оскільки мораторій на продаж землі усе ще діє в Україні, існують кілька схем зміни земельного хазяїна. Це може бути або звичайна дарча, або не погашений вчасно кредит під заставу землі.

Голова вороньківської сільради Ігор Заборний підтвердив, що частина селянських земель, орендованих Лаврою, тим чи іншим способом була відчужена. Однак, за словами голови, він не знає, хто відчужує землю в селян. "Але я не думаю, що господарство залишиться зовсім без землі, адже не всі люди хочуть її зараз продавати", - сказав Заборний.

Крім обробки полів, служителі церкви розводять у Воронькові корів і свиней. Останнім часом поголів`я скоротилося втричі через зараження худоби туберкульозом. Улітку минулого року поголів`я худоби нараховувало до 1500 корів, зараз же їх 407, інші або померли, або були вивезені на м`ясокомбінат для ліквідації.

Настоятель Лаври владика Павел вважає, що корови були заражені зумисне.

Українська правда