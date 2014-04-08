Колеги розповіли про вбивство українського майора в Криму

Як йдеться в сюжеті ТСН.19:30, колеги вбитого кажуть, що між українськими офіцерами та російськими солдатами виник конфлікт.

"Майор допоміг розвантажити речі капітану Ярмоленку. Вони поверталися ще з одним товаришем додому, йшли повз кпп своєї частини. Там несуть службу військовослужбовці Росії. Вони з ними перемовилися. В результаті цих перемовин росіяни викликали ще своїх", - каже військовий.

"Сюди прийшли люди з автоматами, ми їх вмовляли піти, щоб не спровокувати. Далі з'явилася ще одна група, а потім почалася стрілянина", - розповів старший льотчик Сакської морської авіаційної бригади Михайло Горбатюк.

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За версією кримської міліції: російські вояки відбивались від хуліганського нападу з боку українських офіцерів. Кажуть, що ті жбурляли каміння та били шибки, а коли з'явилися правоохоронці, заховалися в гуртожитку.

Нагадаємо, у ЗСУ заявили про затримання росіянами сержанта, який розстріляв українського майора.