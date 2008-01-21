Синоптики обіцяють дощ вночі і вдень

Завтра в Україні очікується хмарна погода, часом дощ, вночі – місцями з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, без істотних опадів буде лише вдень у південній частині країни. Вночі та вранці на півдні – туман.

Вітер передбачається південно-західний і західний, 7-12 м/с, у західних областях, у Криму, а вдень і у східній частині – місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла; вдень 2-7° тепла, на півдні Одещини та в Криму – до 10° .

23-24 січня в Україні буде хмарно з проясненнями. 23 січня у південній, центральній і східній частині пройде дощ із мокрим снігом, місцями туман, ожеледь. На решті території – невеликий сніг і мокрий сніг (вночі на Прикарпатті й Закарпатті – помірний).

На 24 січня синоптики прогнозують погоду без істотних опадів, лише на півдні Лівобережжя та в Криму – невеликі опади.

На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний (вночі 23 січня у південній та східній частині – південно-західний), 7-12 м/с, у південній частині 23 січня і в Карпатах очікуються місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 23 січня впродовж доби в західних, північних та більшості центральних областей від 3° морозу до 2° тепла, на решті території 1-6° тепла, вдень у Криму – до 10° тепла. 24 січня в Україні прогнозують вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°; в Карпатах уночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.

25-26 січня істотних опадів не передбачається, лише у західних і північних областях – невеликий мокрий сніг.

Місцями туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Температура вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; у східних областях і в Карпатах – вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві та Київській області 22 січня буде хмарно. Вночі пройде невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, удень – помірно дощитиме. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.

23-24 січня у Києві та області – хмарно з проясненнями. 23 січня – невеликий мокрий сніг, 24 січня – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі 24 січня – до 7° морозу).

Уночі 25 січня та вдень 26 січня у столиці – невеликий сніг і мокрий сніг, у решту часу – без істотних опадів. Температура вночі 2-8° морозу, вдень – від 3° морозу до 3° тепла.