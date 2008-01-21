Президент вивів зі складу РНБО губернаторів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 43/2008, який він підписав сьогодні, 21 січня, вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони України голів обласних державних адміністрацій, а також голів державних міських адміністрацій Києва і Севастополя.

Зокрема, указом № 43/2008 скасовується попередній указ В.ЮЩЕНКА (№ 473/2007 від 25 травня 2007 року), згідно з яким до складу РНБО були введені зазначені посадовці.