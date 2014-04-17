Губернатор Донецька відправить студентів з Донбасу на екскурсію до Європи

До фінансування програми мають намір залучити приймаючу сторону. Ведуться переговори з урядами Польщі, Німеччини і взагалі Євросоюзом. Крім цього, до фінансування поїздок збираються залучити меценатів, повідомляється в сюжеті телеканалу Україна.

Почати реалізацію програми планують у травні.

"Хочу дати їм новий стандар. І пенсіонерів, в тому числі, туди посилати, і інвалідів. Всі категорії, і викладачів, науковців. Щоб ми почали такий взаємний обмін. На жаль, Донецька область практично на самому останньому місці щодо відвідування інших держав", - зазначив голова Донецької ОДА Тарута.