Губернатор Донецька відправить студентів з Донбасу на екскурсію до Європи
15:58, 17 квітня 2014Суспільство
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З Донецької області в Європу відправлять три тисячі чоловік для того, щоб ті відчули європейські цінності і стандарти.
Губернатор Донецька відправить студентів з Донбасу на екскурсію в Європу
До фінансування програми мають намір залучити приймаючу сторону. Ведуться переговори з урядами Польщі, Німеччини і взагалі Євросоюзом. Крім цього, до фінансування поїздок збираються залучити меценатів, повідомляється в сюжеті телеканалу Україна.
Почати реалізацію програми планують у травні.
"Хочу дати їм новий стандар. І пенсіонерів, в тому числі, туди посилати, і інвалідів. Всі категорії, і викладачів, науковців. Щоб ми почали такий взаємний обмін. На жаль, Донецька область практично на самому останньому місці щодо відвідування інших держав", - зазначив голова Донецької ОДА Тарута.
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