Сьогодні Страсна п'ятниця - найскорботніший для віруючих день

Сьогодні Страсна п'ятниця - найскорботніший день, день трауру. Цього дня Ісус був відданий іудейській владі, здійснив хресну ходу на Голгофу, був розіпнутий і помер.

У цей день християни згадують Хресні страждання і смерть Господа Ісуса Христа.

Утреня Великої п'ятниці служиться в четвер увечері - читаються Дванадцять Євангелій, які розповідають про страждання Христові. Це єдиний день в році, коли не служиться Божественна Літургія. Замість Літургії відбуваються Царські Години - читання в храмі перед Хрестом псалмів і Євангелія про страсті Господні.

П'ятниця - день хресної смерті Христа - пісний протягом усього року, в саму Велику П'ятницю дотримується суворий піст: за статутом цього дня вживати їжу можуть тільки хворі і діти і тільки після заходу сонця. Однак у зв'язку з тим, що служба вечірні звершується вдень у п'ятницю, у багатьох храмах дозволяється вживати їжу після служби винесення Плащаниці.