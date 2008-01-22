Сербія погодилася продати Газпромові свою нафтову компанію

Уряд Сербії схвалив угоду про продаж "Газпромові" сербської нафтової компанії NIS та прокладання через територію країни частини магістрального газопроводу в рамках проекту "Південний потік", повідомляє AP. Про ціну і час підписання контракту наразі не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, заплановано, що проект "Південний потік" почне діяти 2013 року. Його морська ділянка (близько 900 км) пройде дном Чорного моря від російського берега до болгарського. "Південний потік" має стати альтернативою проекту Nabucco, який підтримує ЄС, в якому зайняті Туреччина, Болгарія, Румунія, Угорщина й Австрія і який передбачає прокладку до 2011 року газопроводу до Австрії з району Каспійського моря через турецьку територію.