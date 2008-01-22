Курсантам льотного коледжу знову дозволили літати

Кременчуцький льотний коледж цивільної авіації одержав сертифікат на право виконання навчальних польотів

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник коледжу Володимир ГОЛОВЕНСЬКИЙ.

«Нам повернули раніше відібраний сертифікат на право виконання навчальних польотів, оскільки усунуто виявлені раніше недоробки», - сказав В.ГОЛОВЕНСЬКИЙ.

За його словами, на початку лютого коледж планує відновити навчальні польоти з курсантами.

Крім того, одержаний наново сертифікат дозволяє здійснювати навчальні польоти для слухачів, студентів-іноземців.

«Сьогодні у нас навчаються слухачі зі США і Великої Британії, які також мають пройти льотну практику», - сказав В.ГОЛОВЕНСЬКИЙ.

Як повідомлялося, в серпні 2007 року дію сертифікату Кременчуцького льотного коледжу було призупинено через виявлені порушення стану якості підготовки льотного складу. Тоді було заявлено, що відновлення дії сертифікату навчального закладу можливе лише після усунення недоліків і позитивного підтвердження цього з боку Державіаадміністрації України.

Довідка УНІАН. Кременчуцький льотний коледж було засновано в 1960 році. Коледж готує приватних пілотів (PPL) – літак/вертоліт; комерційних пілотів (літак/вертоліт); пілотів надлегкої авіації, злітна маса якої 450 кг, а також льотчиків-спостерігачів.