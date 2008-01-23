У Житомирі БЮТ створить організацію з захисту прав підприємців.

Про це УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ, який "закріплений" в блоці за 56-м виборчим округом м. Житомира.

"Останнім часом, все частішими стали в Житомирі утиски підприємців з боку державних служб нагляду, які не дають можливість розвиватися малому бізнесу в регіоні. Бізнесмени вкрай обурені таким свавіллям. Особливо потерпають власники закладів харчування від поборів Житомирської міської санітарно-епідеміологічної станції. Підприємці звинувачують санстанцію в тому, що вона в «добровільно-примусовому» порядку змушує власників закладів харчування укладати угоди на проведення мікробіологічного контролю своєї продукції, підписання яких, згідно з постановами Кабміну, здійснюється на добровільній основі", - заявив О.ЧЕРПІЦЬКИЙ.

Між тим у Житомирській міській санітарно-епідеміологічній станції відкидають закиди щодо примусового характеру укладання угод між ними і власниками закладів харчування, посилаючись на постанову головного державного санітарного лікаря України «Про затвердження державних санітарних норм і правил» від 7 листопада 2001 року.

"За правилами власники закладів харчування зобов’язані самостійно проводити раз на місяць мікробіологічний контроль своєї продукції. І у правилах все чітко розписано - наприклад, салати із сирих овочів із додаванням сирих фруктів - на сальмонелу ауреус, на бактерії роду протеусу та ін. А визначення кожного показника коштує грошей. І ціну роботи затверджує Кабінету Міністрів України своєю постановою", - повідомила УНІАН заступник санітарного лікаря м. Житомира Галина ШАРАПА.

Водночас О.ЧЕРПІЦЬКИЙ стверджує, що, наприклад, у Рівному "власники закладів харчування взагалі не платять за мікробіологічний контроль, оскільки на це санстанціям виділяються кошти з бюджету".

За його словами, у випадку якихось репресивних дій з боку міської СЕС чи інших контролюючих органів до бізнесменів, БЮТ буде відстоювати інтереси підприємців на всіх рівнях, в тому числі й в судах, а при необхідності будемо звертатися до прем`єр-міністра з проханням змінити керівників органів, які заважатимуть нормальній роботі підприємців і гальмуватимуть розвиток малого бізнесу в регіоні.

Депутат уточнив, що БЮТ планує найближчим часом створити громадську організацію, яка займатиметься захистом прав підприємців. Кожен підприємець, який звернеться в громадську приймальню у міській організації БЮТ, отримає фахову консультацію і реальну підтримку.