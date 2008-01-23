Добре законодавство - добра торгівля, і навпаки

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає, що в середньостроковій перспективі зовнішньоекономічна політика країни, перш за все, залежатиме від ефективності реформування законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономіки, про це він заявив сьогодні на міжвідомчій нараді, де обговорювалася поточна ситуація в зовнішній торгівлі України.

Перш за все, на думку міністра, законодавство має бути реформоване з метою створення сприятливих торгових режимів, визначення ресурсів, які держава може використовувати для забезпечення присутності українських товарів на зовнішніх ринках.

«Необхідно забезпечити належну якість продукції, яка б гідно конкурувала з імпортними аналогами, і змінити структуру експорту в бік високотехнологічних товарів. Адже інтеграція України до СОТ і ЄС відкриє нові можливості для українських товаровиробників», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

В ході робочої наради були внесені зауваження і пропозиції щодо розроблених Мінекономіки заходів, спрямованих на скорочення негативного сальдо зовнішньоторговельних операцій і подолання розбалансованості зовнішньої торгівлі України. Доопрацьований проект заходів, з урахуванням пропозицій міністерств, наукових кіл і вітчизняних товаровиробників, вирішено направити на розгляд Кабінету Міністрів.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за січень-вересень 2007 року становило 6 млрд. 692,8 млн. дол. проти 4 млрд. 273,4 млн. дол. за аналогічний період 2006 року, в січні-жовтні 2007 р. - зросло до 8,22 млрд. дол.

Сальдо зовнішньої торгівлі України послугами за підсумками січня-вересня 2007 року становило 2 млрд. 982,4 млн. дол. проти 2 млрд. 842 млн. дол. за аналогічний період 2006 року.

За прогнозами експертів, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України за підсумками 2008 року становитиме близько 6 млрд. дол.