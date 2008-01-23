Міністр освіти нагадує про дедлайн для випускників

20 лютого закінчується реєстрація випускників для проходження незалежного тестування. Про це повідомив міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК під час круглого столу «Підсумки зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників ЗНЗ України в 2007 році. Стан підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році» в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОН, І.ВАКАРЧУК зауважив, що термін реєстрації для проходження тестування закінчується 20 лютого 2008 року, а поінформованість громадян низька. І закликав кожен навчальний заклад рекламувати себе, ті спеціальності, які сьогодні є важливими для держави, але непопулярні серед абітурієнтів, передусім, це фізико-математичні, природничі, інженерні напрями.

Міністр попросив вчителів, директорів шкіл інформувати учнів про необхідність реєстрації, та запевнив, що "зі свого боку міністерство разом із Українським центром оцінювання якості освіти активніше проводитиме детальне роз’яснення процедури незалежного зовнішнього оцінювання та організує пробне тестування через управління освіти. І кожна дитина матиме можливість пройти цей тренінг, аби, прийшовши на тестування, вона не розгубилася, не хвилювалася і не була паралізована, бо цього паперу ніколи не бачила".

І.ВАКАРЧУК наголосив, що запровадження незалежного оцінювання знань випускників шкіл є важливою умовою забезпечення рівного доступу до вищої освіти. Але в сьогоднішніх умовах діти з села, гірських місцевостей не мають такого доступу. Тому заплановано створити національну програму «Обдаровані діти з села». Такі програми окремо вже діють в кожному університеті – кожен ректор може забезпечити навчання дітей із села у своєму вищому навчальному закладі.

Також міністр підтримав пропозиції учасників круглого столу про внесення змін до законодавства України про освіту щодо введення незалежного оцінювання якості освіти, узгодження питань Умов прийому на наступні роки та доповнення до Кримінального кодексу за розголошення таємниці тестових завдань.