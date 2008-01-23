В Україні з`явиться віртуальний музей Степана Бандери

До 1 лютого представники Стрийського міськвиконкому на Львівщині мають визначити перелік заходів, присвячених 100-річчю Степана Бандери у 2008 році, який у Стрию проголошено Роком провідника ОУН повідомляє ZAXID.net.

Зокрема, у школі №7 планують відкрити віртуальний музей Степана Бандери. Для цього шкільне телебачення "Ровесник" створює фільм про різні етапи його життя. Екскурсії ж проводитимуться за допомогою мультимедійної системи - відповідні матеріали демонструватимуть у кінозалі на великому екрані.

Крім цього, підготовлено протокол педради та інші необхідні документи з проханням до Верховної Ради України присвоїти цій школі ім’я Степана Бандери, оскільки він тут вчився. Як розповів директор навчального закладу Ярослав Білинський, у 2005 році він вже надсилав таке прохання та не отримав офіційної ні згоди, ні відмови. Лише тодішній нардеп Ярослава Стецько написала листа з подякою за те, що у Стрию дбають про національних героїв.