Яценюк звільнив главу Держлікслужби

Про це повідомляє прес-служба організації ЮКАБ ("Пацієнти України").

Повідомляється, що під час засідання з представниками громадськості екс-керівник Держлікслужби розповідав про напрацювання структури, однак, забув згадати про недавнє звернення Міністерства охорони здоров'я щодо негайної відставки Соловйова і його команди, а також про недавній мітинг пацієнтів, фармацевтів та представників бізнесу, які вимагали люстрації саме його і його заступників.

"Саме тому, громадськості безпосередньо на зустрічі, довелося нагадати про всі "досягнення" пана Соловйова, які призвели до стрімкого зростання цін на препарати і зникнення деяких ліків з аптечних полиць. Ми були дуже вражені миттєвою реакцією прем'єра, адже відразу під час зустрічі, він висунув умову щодо відставки Соловйова з посади. Це стане значним полегшенням, як для пацієнтів, так і для бізнесу", - зазначив Дмитро Шерембей, голова Благодійного фонду "Пацієнти України".

Читайте такожМіністр фінансів визнав, що ліки подорожчали на 60-70%

У свою чергу, представник асоціації "ФАРМУКРАЇНА" Денис Шевченко розповів, що Державна служба з лікарських засобів тільки офіційно збирає з фармбізнесу близько 100 мільйонів доларів, а неофіційно, тобто хабара, - близько 2 мільярдів гривень на рік.

"Саме через тиск корумпованих чиновників Держлікслужби, на вітчизняному ринку катастрофічно не вистачає недорогих і якісних ліків, тому вмирають наші діти і батьки, онкохворим доводиться шукати ліки на чорному ринку - і вмирати, якщо не знайдуть", - повідомив він.

Слід також зазначити, що після звільнення Соловйова одним з головних умов громадськості і фармацевтичного бізнесу до Кабінету міністрів, є публічне обрання голови Держлікслужби з відкритим переліком претендентів і можливістю громадськості впливати на обрання керівника.