Пинзеник: потрясіння, які переживає світ, безпечні для України

Проблеми на світових фондових ринках, які спостерігаються на сьогоднішній день, не позначаться на Україні негативним чином.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

«Обороти фондового ринку України настільки невеликі, що ті потрясіння, які переживає світ, безпечні для України», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Як повідомлялося, 22 січня продовжилася хвиля падіння світових бірж, викликана побоюваннями щодо нестабільності ринків унаслідок кредитної кризи в США.

Найбільше падіння продемонстрували акції компаній, орієнтованих на експорт.

Загальносвітовий обвал на фондових ринках торкнувся і Росії.

22 січня ФРС США заявила про зниження процентної ставки на 75 базисних пунктів.

Офіційний представник МФВ Масуд АХМЕД 22 січня, коментуючи останні потрясіння на багатьох фондових ринках світу, заявив, що Міжнародний валютний фонд вважає, що процес відновлення стабільності на світових фінансових ринках буде "складним і затяжним".

Ці потрясіння, на його думку, ще більш "обтяжують" перспективу глобального економічного зростання. "Таким чином, істотне уповільнення світових темпів зростання в 2008 р. вже представляється неминучим, і ризики подальшого зниження продовжують переважати", - зазначив він.

Представник МВФ констатував, що США виявилися країною, яку в найбільшій мірі зачеплено негативними процесами. Тому істотне зниження облікової ставки міжбанківського кредиту, зроблене у вівторок Федеральною резервною системою США, було, на думку М.АХМЕДА, "доцільним і корисним".