Гостею Миколи Вересня буде художниця Євгенія Гапчинська

Сьогодні 23 січня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь дна з найбільш успішних українських художників Євгенія Гапчинська. Її картини знаходяться в колекціях Інни Чурікової, Володимира Співакова, Софії Ротару, Андрія Шевченка, Тіни Канделакі, Олега Янковського. Дві картини свого часу придбав й сам Лучано Паваротті. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 24 січня о 18.40.