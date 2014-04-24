В Одеській області зіткнулися автобус і вантажівка, є загиблі
12:35, 24 квітня 2014Суспільство
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У Любашівському районі Одеської області в середу, 23 квітня, одна людина загинула і сім постраждали в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою.
В Одеській області 1 людина загинула і 7 постраждали в результаті ДТП / erve.ua
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, близько 17.00 на 316-му км автодороги Київ – Одеса, біля села Іванівка, зіткнулися вантажний автомобіль і приватний мікроавтобус з пасажирами – громадянами Молдови.
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Постраждалих пасажирів мікроавтобуса госпіталізовано до Любашівської районної лікарні. Причини ДТП встановлюються.
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